Moedas / NVCR
NVCR: NovoCure Limited
12.88 USD 0.19 (1.50%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVCR para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.68 e o mais alto foi 12.90.
Veja a dinâmica do par de moedas NovoCure Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
12.68 12.90
Faixa anual
10.91 34.13
- Fechamento anterior
- 12.69
- Open
- 12.77
- Bid
- 12.88
- Ask
- 13.18
- Low
- 12.68
- High
- 12.90
- Volume
- 588
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- 5.06%
- Mudança de 6 meses
- -28.21%
- Mudança anual
- -16.69%
