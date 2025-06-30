Divisas / NVCR
NVCR: NovoCure Limited
12.69 USD 0.01 (0.08%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVCR de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.53, mientras que el máximo ha alcanzado 13.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NovoCure Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NVCR News
- Japón aprueba Optune Lua de Novocure para el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado
- Japón aprueba Optune Lua de Novocure para tratamiento de cáncer de pulmón
- Japan approves Novocure’s Optune Lua for advanced lung cancer treatment
- Novocure CEO Cordova buys shares worth $996k
- Novocure ends LUNAR-4 lung cancer trial, cites real-world evidence availability
- Spain approves brain cancer treatment for public health system
- NVCR Stock Slips Despite PMA Application to Treat Pancreatic Cancer
- Novocure seeks FDA approval for pancreatic cancer treatment
- Novocure stock hits 52-week low at 10.88 USD
- Novocure Stock’s Wearable Oncology Edge And Compelling Valuation (NASDAQ:NVCR)
- Top 3 Health Care Stocks That May Explode In July - HCA Healthcare (NYSE:HCA), Molina Healthcare (NYSE:MOH)
- NovoCure Limited (NVCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NovoCure Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NVCR)
- NovoCure Q2 Revenue Jumps 6 Percent
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Novocure stock hits 52-week low at 14.17 USD
- Novocure: Steady Ahead of Key Milestones
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Novocure Ltd earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- NovoCure stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- NovoCure stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive cancer trial data
- Novocure to Report Second Quarter 2025 Financial Results
Rango diario
12.53 13.24
Rango anual
10.91 34.13
- Cierres anteriores
- 12.68
- Open
- 12.70
- Bid
- 12.69
- Ask
- 12.99
- Low
- 12.53
- High
- 13.24
- Volumen
- 3.806 K
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- 3.51%
- Cambio a 6 meses
- -29.26%
- Cambio anual
- -17.92%
