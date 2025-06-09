Валюты / NVCR
NVCR: NovoCure Limited
12.68 USD 0.04 (0.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVCR за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.56, а максимальная — 12.92.
Следите за динамикой NovoCure Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- Япония одобрила устройство Optune Lua от Novocure для лечения рака легких
- Japan approves Novocure’s Optune Lua for advanced lung cancer treatment
- Novocure CEO Cordova buys shares worth $996k
- Novocure ends LUNAR-4 lung cancer trial, cites real-world evidence availability
- Spain approves brain cancer treatment for public health system
- NVCR Stock Slips Despite PMA Application to Treat Pancreatic Cancer
- Novocure seeks FDA approval for pancreatic cancer treatment
- Novocure stock hits 52-week low at 10.88 USD
- Novocure Stock’s Wearable Oncology Edge And Compelling Valuation (NASDAQ:NVCR)
- Top 3 Health Care Stocks That May Explode In July - HCA Healthcare (NYSE:HCA), Molina Healthcare (NYSE:MOH)
- NovoCure Limited (NVCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NovoCure Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NVCR)
- NovoCure Q2 Revenue Jumps 6 Percent
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Novocure stock hits 52-week low at 14.17 USD
- Novocure: Steady Ahead of Key Milestones
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Novocure Ltd earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- NovoCure stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- NovoCure stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive cancer trial data
- Novocure to Report Second Quarter 2025 Financial Results
- ASCO 2025: Profiling The Biggest Presentations At The Biggest Cancer Meeting
Дневной диапазон
12.56 12.92
Годовой диапазон
10.91 34.13
- Предыдущее закрытие
- 12.72
- Open
- 12.88
- Bid
- 12.68
- Ask
- 12.98
- Low
- 12.56
- High
- 12.92
- Объем
- 5.243 K
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 3.43%
- 6-месячное изменение
- -29.32%
- Годовое изменение
- -17.98%
