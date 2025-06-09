КотировкиРазделы
NVCR: NovoCure Limited

12.68 USD 0.04 (0.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVCR за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.56, а максимальная — 12.92.

Следите за динамикой NovoCure Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.56 12.92
Годовой диапазон
10.91 34.13
Предыдущее закрытие
12.72
Open
12.88
Bid
12.68
Ask
12.98
Low
12.56
High
12.92
Объем
5.243 K
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
3.43%
6-месячное изменение
-29.32%
Годовое изменение
-17.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.