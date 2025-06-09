통화 / NVCR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NVCR: NovoCure Limited
12.69 USD 0.31 (2.38%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVCR 환율이 오늘 -2.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.54이고 고가는 13.10이었습니다.
NovoCure Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVCR News
- Novocure, 진행성 폐암 치료제 ’Optune Lua’ 일본 승인
- Japan approves Novocure’s Optune Lua for advanced lung cancer treatment
- Novocure CEO Cordova buys shares worth $996k
- Novocure ends LUNAR-4 lung cancer trial, cites real-world evidence availability
- Spain approves brain cancer treatment for public health system
- NVCR Stock Slips Despite PMA Application to Treat Pancreatic Cancer
- Novocure seeks FDA approval for pancreatic cancer treatment
- Novocure stock hits 52-week low at 10.88 USD
- Novocure Stock’s Wearable Oncology Edge And Compelling Valuation (NASDAQ:NVCR)
- Top 3 Health Care Stocks That May Explode In July - HCA Healthcare (NYSE:HCA), Molina Healthcare (NYSE:MOH)
- NovoCure Limited (NVCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NovoCure Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NVCR)
- NovoCure Q2 Revenue Jumps 6 Percent
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Novocure stock hits 52-week low at 14.17 USD
- Novocure: Steady Ahead of Key Milestones
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Novocure Ltd earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- NovoCure stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- NovoCure stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive cancer trial data
- Novocure to Report Second Quarter 2025 Financial Results
- ASCO 2025: Profiling The Biggest Presentations At The Biggest Cancer Meeting
일일 변동 비율
12.54 13.10
년간 변동
10.91 34.13
- 이전 종가
- 13.00
- 시가
- 13.06
- Bid
- 12.69
- Ask
- 12.99
- 저가
- 12.54
- 고가
- 13.10
- 볼륨
- 2.793 K
- 일일 변동
- -2.38%
- 월 변동
- 3.51%
- 6개월 변동
- -29.26%
- 년간 변동율
- -17.92%
20 9월, 토요일