NVCR: NovoCure Limited

12.69 USD 0.31 (2.38%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NVCR 환율이 오늘 -2.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.54이고 고가는 13.10이었습니다.

NovoCure Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVCR News

일일 변동 비율
12.54 13.10
년간 변동
10.91 34.13
이전 종가
13.00
시가
13.06
Bid
12.69
Ask
12.99
저가
12.54
고가
13.10
볼륨
2.793 K
일일 변동
-2.38%
월 변동
3.51%
6개월 변동
-29.26%
년간 변동율
-17.92%
20 9월, 토요일