Valute / NVCR
NVCR: NovoCure Limited
12.69 USD 0.31 (2.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVCR ha avuto una variazione del -2.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.54 e ad un massimo di 13.10.
Segui le dinamiche di NovoCure Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVCR News
- Il Giappone approva Optune Lua di Novocure per il trattamento del cancro ai polmoni avanzato
- Japan approves Novocure’s Optune Lua for advanced lung cancer treatment
- Novocure CEO Cordova buys shares worth $996k
- Novocure ends LUNAR-4 lung cancer trial, cites real-world evidence availability
- Spain approves brain cancer treatment for public health system
- NVCR Stock Slips Despite PMA Application to Treat Pancreatic Cancer
- Novocure seeks FDA approval for pancreatic cancer treatment
- Novocure stock hits 52-week low at 10.88 USD
- Novocure Stock’s Wearable Oncology Edge And Compelling Valuation (NASDAQ:NVCR)
- Top 3 Health Care Stocks That May Explode In July - HCA Healthcare (NYSE:HCA), Molina Healthcare (NYSE:MOH)
- NovoCure Limited (NVCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NovoCure Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NVCR)
- NovoCure Q2 Revenue Jumps 6 Percent
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Novocure stock hits 52-week low at 14.17 USD
- Novocure: Steady Ahead of Key Milestones
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Novocure Ltd earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- NovoCure stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- NovoCure stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive cancer trial data
- Novocure to Report Second Quarter 2025 Financial Results
- ASCO 2025: Profiling The Biggest Presentations At The Biggest Cancer Meeting
Intervallo Giornaliero
12.54 13.10
Intervallo Annuale
10.91 34.13
- Chiusura Precedente
- 13.00
- Apertura
- 13.06
- Bid
- 12.69
- Ask
- 12.99
- Minimo
- 12.54
- Massimo
- 13.10
- Volume
- 2.793 K
- Variazione giornaliera
- -2.38%
- Variazione Mensile
- 3.51%
- Variazione Semestrale
- -29.26%
- Variazione Annuale
- -17.92%
20 settembre, sabato