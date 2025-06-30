Währungen / NVCR
NVCR: NovoCure Limited
13.00 USD 0.31 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVCR hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.68 bis zu einem Hoch von 13.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die NovoCure Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NVCR News
- Japan erteilt Zulassung für Novocures Optune Lua zur Behandlung von fortgeschrittenem Lungenkrebs
- Japan approves Novocure’s Optune Lua for advanced lung cancer treatment
- Novocure auf Morgan Stanley Konferenz: Expansionskurs bei Krebstherapien
- Novocure CEO Cordova buys shares worth $996k
- Novocure ends LUNAR-4 lung cancer trial, cites real-world evidence availability
- Spain approves brain cancer treatment for public health system
- NVCR Stock Slips Despite PMA Application to Treat Pancreatic Cancer
- Novocure seeks FDA approval for pancreatic cancer treatment
- Novocure stock hits 52-week low at 10.88 USD
- Novocure Stock’s Wearable Oncology Edge And Compelling Valuation (NASDAQ:NVCR)
- Top 3 Health Care Stocks That May Explode In July - HCA Healthcare (NYSE:HCA), Molina Healthcare (NYSE:MOH)
- NovoCure Limited (NVCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NovoCure Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NVCR)
- NovoCure Q2 Revenue Jumps 6 Percent
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Novocure stock hits 52-week low at 14.17 USD
- Novocure: Steady Ahead of Key Milestones
- NovoCure (NVCR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Novocure Ltd earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- NovoCure stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- NovoCure stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive cancer trial data
- Novocure to Report Second Quarter 2025 Financial Results
