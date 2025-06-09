货币 / NVCR
NVCR: NovoCure Limited
12.91 USD 0.23 (1.81%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVCR汇率已更改1.81%。当日，交易品种以低点12.68和高点13.03进行交易。
关注NovoCure Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NVCR新闻
日范围
12.68 13.03
年范围
10.91 34.13
- 前一天收盘价
- 12.68
- 开盘价
- 12.70
- 卖价
- 12.91
- 买价
- 13.21
- 最低价
- 12.68
- 最高价
- 13.03
- 交易量
- 1.611 K
- 日变化
- 1.81%
- 月变化
- 5.30%
- 6个月变化
- -28.04%
- 年变化
- -16.49%
