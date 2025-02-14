Moedas / NUS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NUS: Nu Skin Enterprises Inc
12.08 USD 0.23 (1.94%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NUS para hoje mudou para 1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.85 e o mais alto foi 12.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Nu Skin Enterprises Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUS Notícias
- Nu Skin: Decline In Affiliates And Tariffs Are Risks (Rating Downgrade) (NYSE:NUS)
- Nu Skin Q2 2025 slides: Revenue declines persist despite operational improvements
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nu Skin earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Nu Skin relaunches Tru Face line with sustainable packaging focus
- Nu Skin Looks Too Tough (NYSE:NUS)
- Nu Skin: Shares May Have Finally Printed A Multi-Year Bottom (NYSE:NUS)
- Nu Skin Enterprises Appoints James Winett to Board of Directors
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Goodyear Tire & Rubber Posts Upbeat Results, Joins Nu Skin, Pacific Biosciences of California, Airbnb, Roku And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
11.85 12.11
Faixa anual
5.32 12.40
- Fechamento anterior
- 11.85
- Open
- 12.01
- Bid
- 12.08
- Ask
- 12.38
- Low
- 11.85
- High
- 12.11
- Volume
- 162
- Mudança diária
- 1.94%
- Mudança mensal
- 2.20%
- Mudança de 6 meses
- 66.39%
- Mudança anual
- 63.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh