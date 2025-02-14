통화 / NUS
NUS: Nu Skin Enterprises Inc
12.09 USD 0.23 (1.87%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NUS 환율이 오늘 -1.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.01이고 고가는 12.35이었습니다.
Nu Skin Enterprises Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NUS News
일일 변동 비율
12.01 12.35
년간 변동
5.32 12.40
- 이전 종가
- 12.32
- 시가
- 12.35
- Bid
- 12.09
- Ask
- 12.39
- 저가
- 12.01
- 고가
- 12.35
- 볼륨
- 436
- 일일 변동
- -1.87%
- 월 변동
- 2.28%
- 6개월 변동
- 66.53%
- 년간 변동율
- 64.04%
20 9월, 토요일