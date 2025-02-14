Valute / NUS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NUS: Nu Skin Enterprises Inc
12.09 USD 0.23 (1.87%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NUS ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.01 e ad un massimo di 12.35.
Segui le dinamiche di Nu Skin Enterprises Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUS News
- Coty (COTY) Up 12.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Nu Skin: Decline In Affiliates And Tariffs Are Risks (Rating Downgrade) (NYSE:NUS)
- Nu Skin Q2 2025 slides: Revenue declines persist despite operational improvements
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nu Skin earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Nu Skin relaunches Tru Face line with sustainable packaging focus
- Nu Skin Looks Too Tough (NYSE:NUS)
- Nu Skin: Shares May Have Finally Printed A Multi-Year Bottom (NYSE:NUS)
- Nu Skin Enterprises Appoints James Winett to Board of Directors
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Goodyear Tire & Rubber Posts Upbeat Results, Joins Nu Skin, Pacific Biosciences of California, Airbnb, Roku And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
12.01 12.35
Intervallo Annuale
5.32 12.40
- Chiusura Precedente
- 12.32
- Apertura
- 12.35
- Bid
- 12.09
- Ask
- 12.39
- Minimo
- 12.01
- Massimo
- 12.35
- Volume
- 436
- Variazione giornaliera
- -1.87%
- Variazione Mensile
- 2.28%
- Variazione Semestrale
- 66.53%
- Variazione Annuale
- 64.04%
20 settembre, sabato