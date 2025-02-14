Валюты / NUS
NUS: Nu Skin Enterprises Inc
11.70 USD 0.11 (0.93%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NUS за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.60, а максимальная — 11.83.
Следите за динамикой Nu Skin Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NUS
- Nu Skin: Decline In Affiliates And Tariffs Are Risks (Rating Downgrade) (NYSE:NUS)
- Nu Skin Q2 2025 slides: Revenue declines persist despite operational improvements
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nu Skin earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Nu Skin relaunches Tru Face line with sustainable packaging focus
- Nu Skin Looks Too Tough (NYSE:NUS)
- Nu Skin: Shares May Have Finally Printed A Multi-Year Bottom (NYSE:NUS)
- Nu Skin Enterprises Appoints James Winett to Board of Directors
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Goodyear Tire & Rubber Posts Upbeat Results, Joins Nu Skin, Pacific Biosciences of California, Airbnb, Roku And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
11.60 11.83
Годовой диапазон
5.32 12.40
- Предыдущее закрытие
- 11.81
- Open
- 11.83
- Bid
- 11.70
- Ask
- 12.00
- Low
- 11.60
- High
- 11.83
- Объем
- 407
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- -1.02%
- 6-месячное изменение
- 61.16%
- Годовое изменение
- 58.75%
