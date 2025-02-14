货币 / NUS
NUS: Nu Skin Enterprises Inc
11.89 USD 0.19 (1.62%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NUS汇率已更改1.62%。当日，交易品种以低点11.71和高点11.97进行交易。
关注Nu Skin Enterprises Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NUS新闻
- Nu Skin: Decline In Affiliates And Tariffs Are Risks (Rating Downgrade) (NYSE:NUS)
- Nu Skin Q2 2025 slides: Revenue declines persist despite operational improvements
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nu Skin earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Nu Skin relaunches Tru Face line with sustainable packaging focus
- Nu Skin Looks Too Tough (NYSE:NUS)
- Nu Skin: Shares May Have Finally Printed A Multi-Year Bottom (NYSE:NUS)
- Nu Skin Enterprises Appoints James Winett to Board of Directors
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Goodyear Tire & Rubber Posts Upbeat Results, Joins Nu Skin, Pacific Biosciences of California, Airbnb, Roku And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
11.71 11.97
年范围
5.32 12.40
- 前一天收盘价
- 11.70
- 开盘价
- 11.73
- 卖价
- 11.89
- 买价
- 12.19
- 最低价
- 11.71
- 最高价
- 11.97
- 交易量
- 120
- 日变化
- 1.62%
- 月变化
- 0.59%
- 6个月变化
- 63.77%
- 年变化
- 61.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值