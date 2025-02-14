KurseKategorien
Währungen / NUS
Zurück zum Aktien

NUS: Nu Skin Enterprises Inc

12.32 USD 0.47 (3.97%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NUS hat sich für heute um 3.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.85 bis zu einem Hoch von 12.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nu Skin Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUS News

Tagesspanne
11.85 12.36
Jahresspanne
5.32 12.40
Vorheriger Schlusskurs
11.85
Eröffnung
12.01
Bid
12.32
Ask
12.62
Tief
11.85
Hoch
12.36
Volumen
549
Tagesänderung
3.97%
Monatsänderung
4.23%
6-Monatsänderung
69.70%
Jahresänderung
67.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K