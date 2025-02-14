Währungen / NUS
NUS: Nu Skin Enterprises Inc
12.32 USD 0.47 (3.97%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NUS hat sich für heute um 3.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.85 bis zu einem Hoch von 12.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nu Skin Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.85 12.36
Jahresspanne
5.32 12.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.85
- Eröffnung
- 12.01
- Bid
- 12.32
- Ask
- 12.62
- Tief
- 11.85
- Hoch
- 12.36
- Volumen
- 549
- Tagesänderung
- 3.97%
- Monatsänderung
- 4.23%
- 6-Monatsänderung
- 69.70%
- Jahresänderung
- 67.16%
