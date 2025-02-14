通貨 / NUS
NUS: Nu Skin Enterprises Inc
12.32 USD 0.47 (3.97%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NUSの今日の為替レートは、3.97%変化しました。日中、通貨は1あたり11.85の安値と12.36の高値で取引されました。
Nu Skin Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NUS News
- Nu Skin: Decline In Affiliates And Tariffs Are Risks (Rating Downgrade) (NYSE:NUS)
- Nu Skin Q2 2025 slides: Revenue declines persist despite operational improvements
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nu Skin earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Nu Skin relaunches Tru Face line with sustainable packaging focus
- Nu Skin Looks Too Tough (NYSE:NUS)
- Nu Skin: Shares May Have Finally Printed A Multi-Year Bottom (NYSE:NUS)
- Nu Skin Enterprises Appoints James Winett to Board of Directors
- Nasdaq Surges Above 20,000; Crude Oil Moves Lower - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Dow Falls 100 Points; US Industrial Output Increases In January - Jet AI (NASDAQ:JTAI), Informatica (NYSE:INFA)
- Goodyear Tire & Rubber Posts Upbeat Results, Joins Nu Skin, Pacific Biosciences of California, Airbnb, Roku And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
11.85 12.36
1年のレンジ
5.32 12.40
- 以前の終値
- 11.85
- 始値
- 12.01
- 買値
- 12.32
- 買値
- 12.62
- 安値
- 11.85
- 高値
- 12.36
- 出来高
- 549
- 1日の変化
- 3.97%
- 1ヶ月の変化
- 4.23%
- 6ヶ月の変化
- 69.70%
- 1年の変化
- 67.16%
