クォートセクション
通貨 / NUS
株に戻る

NUS: Nu Skin Enterprises Inc

12.32 USD 0.47 (3.97%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NUSの今日の為替レートは、3.97%変化しました。日中、通貨は1あたり11.85の安値と12.36の高値で取引されました。

Nu Skin Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUS News

1日のレンジ
11.85 12.36
1年のレンジ
5.32 12.40
以前の終値
11.85
始値
12.01
買値
12.32
買値
12.62
安値
11.85
高値
12.36
出来高
549
1日の変化
3.97%
1ヶ月の変化
4.23%
6ヶ月の変化
69.70%
1年の変化
67.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K