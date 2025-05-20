Moedas / NFBK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NFBK: Northfield Bancorp Inc
11.80 USD 0.35 (3.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NFBK para hoje mudou para 3.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.51 e o mais alto foi 11.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Northfield Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NFBK Notícias
- All You Need to Know About Northfield (NFBK) Rating Upgrade to Buy
- Northfield Bancorp Posts Q2 Profit Jump
- Northfield Bancorp earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Do Options Traders Know Something About Northfield Bancorp Stock We Don't?
- Northfield Bancorp director Stahlin sells $93k in stock
- Northfield Bancorp stock target raised to $13 at DA Davidson
Faixa diária
11.51 11.81
Faixa anual
7.04 14.39
- Fechamento anterior
- 11.45
- Open
- 11.51
- Bid
- 11.80
- Ask
- 12.10
- Low
- 11.51
- High
- 11.81
- Volume
- 97
- Mudança diária
- 3.06%
- Mudança mensal
- 0.68%
- Mudança de 6 meses
- 9.06%
- Mudança anual
- 3.15%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh