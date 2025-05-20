Dövizler / NFBK
NFBK: Northfield Bancorp Inc
11.65 USD 0.23 (1.94%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NFBK fiyatı bugün -1.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.60 ve Yüksek fiyatı olarak 11.87 aralığında işlem gördü.
Northfield Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NFBK haberleri
- All You Need to Know About Northfield (NFBK) Rating Upgrade to Buy
- Northfield Bancorp Posts Q2 Profit Jump
- Northfield Bancorp earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Do Options Traders Know Something About Northfield Bancorp Stock We Don't?
- Northfield Bancorp director Stahlin sells $93k in stock
- Northfield Bancorp stock target raised to $13 at DA Davidson
Günlük aralık
11.60 11.87
Yıllık aralık
7.04 14.39
- Önceki kapanış
- 11.88
- Açılış
- 11.85
- Satış
- 11.65
- Alış
- 11.95
- Düşük
- 11.60
- Yüksek
- 11.87
- Hacim
- 626
- Günlük değişim
- -1.94%
- Aylık değişim
- -0.60%
- 6 aylık değişim
- 7.67%
- Yıllık değişim
- 1.84%
21 Eylül, Pazar