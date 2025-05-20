Divisas / NFBK
NFBK: Northfield Bancorp Inc
11.45 USD 0.14 (1.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NFBK de hoy ha cambiado un 1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.30, mientras que el máximo ha alcanzado 11.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Northfield Bancorp Inc.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
11.30 11.79
Rango anual
7.04 14.39
- Cierres anteriores
- 11.31
- Open
- 11.39
- Bid
- 11.45
- Ask
- 11.75
- Low
- 11.30
- High
- 11.79
- Volumen
- 512
- Cambio diario
- 1.24%
- Cambio mensual
- -2.30%
- Cambio a 6 meses
- 5.82%
- Cambio anual
- 0.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B