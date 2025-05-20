QuotazioniSezioni
Valute / NFBK
Tornare a Azioni

NFBK: Northfield Bancorp Inc

11.65 USD 0.23 (1.94%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NFBK ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.60 e ad un massimo di 11.87.

Segui le dinamiche di Northfield Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NFBK News

Intervallo Giornaliero
11.60 11.87
Intervallo Annuale
7.04 14.39
Chiusura Precedente
11.88
Apertura
11.85
Bid
11.65
Ask
11.95
Minimo
11.60
Massimo
11.87
Volume
626
Variazione giornaliera
-1.94%
Variazione Mensile
-0.60%
Variazione Semestrale
7.67%
Variazione Annuale
1.84%
20 settembre, sabato