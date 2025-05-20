Valute / NFBK
NFBK: Northfield Bancorp Inc
11.65 USD 0.23 (1.94%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NFBK ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.60 e ad un massimo di 11.87.
Segui le dinamiche di Northfield Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NFBK News
Intervallo Giornaliero
11.60 11.87
Intervallo Annuale
7.04 14.39
- Chiusura Precedente
- 11.88
- Apertura
- 11.85
- Bid
- 11.65
- Ask
- 11.95
- Minimo
- 11.60
- Massimo
- 11.87
- Volume
- 626
- Variazione giornaliera
- -1.94%
- Variazione Mensile
- -0.60%
- Variazione Semestrale
- 7.67%
- Variazione Annuale
- 1.84%
20 settembre, sabato