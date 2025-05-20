Валюты / NFBK
NFBK: Northfield Bancorp Inc
11.31 USD 0.45 (3.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NFBK за сегодня изменился на -3.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.30, а максимальная — 11.77.
Следите за динамикой Northfield Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NFBK
Дневной диапазон
11.30 11.77
Годовой диапазон
7.04 14.39
- Предыдущее закрытие
- 11.76
- Open
- 11.71
- Bid
- 11.31
- Ask
- 11.61
- Low
- 11.30
- High
- 11.77
- Объем
- 429
- Дневное изменение
- -3.83%
- Месячное изменение
- -3.50%
- 6-месячное изменение
- 4.53%
- Годовое изменение
- -1.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.