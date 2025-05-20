Währungen / NFBK
NFBK: Northfield Bancorp Inc
11.88 USD 0.43 (3.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NFBK hat sich für heute um 3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.51 bis zu einem Hoch von 11.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northfield Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.51 11.90
Jahresspanne
7.04 14.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.45
- Eröffnung
- 11.51
- Bid
- 11.88
- Ask
- 12.18
- Tief
- 11.51
- Hoch
- 11.90
- Volumen
- 333
- Tagesänderung
- 3.76%
- Monatsänderung
- 1.37%
- 6-Monatsänderung
- 9.80%
- Jahresänderung
- 3.85%
