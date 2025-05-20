通貨 / NFBK
NFBK: Northfield Bancorp Inc
11.88 USD 0.43 (3.76%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NFBKの今日の為替レートは、3.76%変化しました。日中、通貨は1あたり11.51の安値と11.90の高値で取引されました。
Northfield Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NFBK News
- All You Need to Know About Northfield (NFBK) Rating Upgrade to Buy
- Northfield Bancorp Posts Q2 Profit Jump
- Northfield Bancorp earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Do Options Traders Know Something About Northfield Bancorp Stock We Don't?
- Northfield Bancorp director Stahlin sells $93k in stock
- Northfield Bancorp stock target raised to $13 at DA Davidson
1日のレンジ
11.51 11.90
1年のレンジ
7.04 14.39
- 以前の終値
- 11.45
- 始値
- 11.51
- 買値
- 11.88
- 買値
- 12.18
- 安値
- 11.51
- 高値
- 11.90
- 出来高
- 333
- 1日の変化
- 3.76%
- 1ヶ月の変化
- 1.37%
- 6ヶ月の変化
- 9.80%
- 1年の変化
- 3.85%
