NEU: NewMarket Corp
829.80 USD 0.74 (0.09%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEU para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 826.91 e o mais alto foi 829.80.
Veja a dinâmica do par de moedas NewMarket Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
826.91 829.80
Faixa anual
481.00 854.75
- Fechamento anterior
- 830.54
- Open
- 827.00
- Bid
- 829.80
- Ask
- 830.10
- Low
- 826.91
- High
- 829.80
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 1.19%
- Mudança de 6 meses
- 49.59%
- Mudança anual
- 50.87%
