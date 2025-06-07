Währungen / NEU
NEU: NewMarket Corp
827.21 USD 3.33 (0.40%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEU hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 826.07 bis zu einem Hoch von 834.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die NewMarket Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
826.07 834.13
Jahresspanne
481.00 854.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 830.54
- Eröffnung
- 827.00
- Bid
- 827.21
- Ask
- 827.51
- Tief
- 826.07
- Hoch
- 834.13
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- 49.12%
- Jahresänderung
- 50.40%
