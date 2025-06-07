KurseKategorien
NEU: NewMarket Corp

827.21 USD 3.33 (0.40%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEU hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 826.07 bis zu einem Hoch von 834.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die NewMarket Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
826.07 834.13
Jahresspanne
481.00 854.75
Vorheriger Schlusskurs
830.54
Eröffnung
827.00
Bid
827.21
Ask
827.51
Tief
826.07
Hoch
834.13
Volumen
40
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
0.88%
6-Monatsänderung
49.12%
Jahresänderung
50.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K