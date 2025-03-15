КотировкиРазделы
NEU: NewMarket Corp

816.31 USD 14.70 (1.77%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEU за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 811.87, а максимальная — 834.00.

Дневной диапазон
811.87 834.00
Годовой диапазон
481.00 854.75
Предыдущее закрытие
831.01
Open
834.00
Bid
816.31
Ask
816.61
Low
811.87
High
834.00
Объем
31
Дневное изменение
-1.77%
Месячное изменение
-0.45%
6-месячное изменение
47.15%
Годовое изменение
48.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.