Валюты / NEU
NEU: NewMarket Corp
816.31 USD 14.70 (1.77%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEU за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 811.87, а максимальная — 834.00.
Следите за динамикой NewMarket Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NEU
Дневной диапазон
811.87 834.00
Годовой диапазон
481.00 854.75
- Предыдущее закрытие
- 831.01
- Open
- 834.00
- Bid
- 816.31
- Ask
- 816.61
- Low
- 811.87
- High
- 834.00
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- -1.77%
- Месячное изменение
- -0.45%
- 6-месячное изменение
- 47.15%
- Годовое изменение
- 48.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.