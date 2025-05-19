クォートセクション
通貨 / NEU
株に戻る

NEU: NewMarket Corp

827.21 USD 3.33 (0.40%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEUの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり826.07の安値と834.13の高値で取引されました。

NewMarket Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEU News

1日のレンジ
826.07 834.13
1年のレンジ
481.00 854.75
以前の終値
830.54
始値
827.00
買値
827.21
買値
827.51
安値
826.07
高値
834.13
出来高
40
1日の変化
-0.40%
1ヶ月の変化
0.88%
6ヶ月の変化
49.12%
1年の変化
50.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K