NEU: NewMarket Corp
827.21 USD 3.33 (0.40%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEUの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり826.07の安値と834.13の高値で取引されました。
NewMarket Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
826.07 834.13
1年のレンジ
481.00 854.75
- 以前の終値
- 830.54
- 始値
- 827.00
- 買値
- 827.21
- 買値
- 827.51
- 安値
- 826.07
- 高値
- 834.13
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- -0.40%
- 1ヶ月の変化
- 0.88%
- 6ヶ月の変化
- 49.12%
- 1年の変化
- 50.40%
