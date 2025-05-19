货币 / NEU
NEU: NewMarket Corp
816.31 USD 14.70 (1.77%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NEU汇率已更改-1.77%。当日，交易品种以低点811.87和高点834.00进行交易。
关注NewMarket Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEU新闻
- NewMarket将收购联氢制造商Calca Solutions
- NewMarket to acquire hydrazine manufacturer Calca Solutions
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.29%
- NewMarket Corp stock hits all-time high at 835.56 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.00%
- NewMarket Corp stock hits all-time high at $807.31
- NewMarket stock hits all-time high, reaching 777.99 USD
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- NewMarket stock hits all-time high at 745.77 USD
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- The London Company Mid Cap Vs. RMC Q2 2025 Commentary
- NewMarket Corporation (NEU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NewMarket Q2 2025 sees slight revenue decline
- NewMarket Corp stock hits all-time high, reaching 743.52 USD
- NewMarket stock hits all-time high at $693.94
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Australia’s Neuren Pharma surges over 10% on US patent win for rare disease drug
- Newmarket Corp stock hits all-time high at 672.27 USD
- Macquarie initiates Neuren Pharmaceuticals stock with outperform rating
- NewMarket Corp stock soars to all-time high of $654.5
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- NewMarket Corp stock soars to all-time high of $652.73
日范围
811.87 834.00
年范围
481.00 854.75
- 前一天收盘价
- 831.01
- 开盘价
- 834.00
- 卖价
- 816.31
- 买价
- 816.61
- 最低价
- 811.87
- 最高价
- 834.00
- 交易量
- 31
- 日变化
- -1.77%
- 月变化
- -0.45%
- 6个月变化
- 47.15%
- 年变化
- 48.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值