NEU: NewMarket Corp
817.01 USD 10.20 (1.23%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NEU a changé de -1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 815.93 et à un maximum de 827.27.
Suivez la dynamique NewMarket Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
815.93 827.27
Range Annuel
481.00 854.75
- Clôture Précédente
- 827.21
- Ouverture
- 827.27
- Bid
- 817.01
- Ask
- 817.31
- Plus Bas
- 815.93
- Plus Haut
- 827.27
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- -1.23%
- Changement Mensuel
- -0.37%
- Changement à 6 Mois
- 47.28%
- Changement Annuel
- 48.55%
20 septembre, samedi