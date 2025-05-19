통화 / NEU
NEU: NewMarket Corp
817.01 USD 10.20 (1.23%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NEU 환율이 오늘 -1.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 815.93이고 고가는 827.27이었습니다.
NewMarket Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NEU News
- NewMarket, Calca Solutions의 하이드라진 제조업체 인수 계약 체결
- NewMarket to acquire hydrazine manufacturer Calca Solutions
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.29%
- NewMarket Corp stock hits all-time high at 835.56 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.00%
- NewMarket Corp stock hits all-time high at $807.31
- NewMarket stock hits all-time high, reaching 777.99 USD
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- NewMarket stock hits all-time high at 745.77 USD
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- The London Company Mid Cap Vs. RMC Q2 2025 Commentary
- NewMarket Corporation (NEU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NewMarket Q2 2025 sees slight revenue decline
- NewMarket Corp stock hits all-time high, reaching 743.52 USD
- NewMarket stock hits all-time high at $693.94
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Australia’s Neuren Pharma surges over 10% on US patent win for rare disease drug
- Newmarket Corp stock hits all-time high at 672.27 USD
- Macquarie initiates Neuren Pharmaceuticals stock with outperform rating
- NewMarket Corp stock soars to all-time high of $654.5
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- NewMarket Corp stock soars to all-time high of $652.73
일일 변동 비율
815.93 827.27
년간 변동
481.00 854.75
- 이전 종가
- 827.21
- 시가
- 827.27
- Bid
- 817.01
- Ask
- 817.31
- 저가
- 815.93
- 고가
- 827.27
- 볼륨
- 46
- 일일 변동
- -1.23%
- 월 변동
- -0.37%
- 6개월 변동
- 47.28%
- 년간 변동율
- 48.55%
