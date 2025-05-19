FiyatlarBölümler
NEU: NewMarket Corp

817.01 USD 10.20 (1.23%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEU fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 815.93 ve Yüksek fiyatı olarak 827.27 aralığında işlem gördü.

NewMarket Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
815.93 827.27
Yıllık aralık
481.00 854.75
Önceki kapanış
827.21
Açılış
827.27
Satış
817.01
Alış
817.31
Düşük
815.93
Yüksek
827.27
Hacim
46
Günlük değişim
-1.23%
Aylık değişim
-0.37%
6 aylık değişim
47.28%
Yıllık değişim
48.55%
