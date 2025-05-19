Dövizler / NEU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NEU: NewMarket Corp
817.01 USD 10.20 (1.23%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEU fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 815.93 ve Yüksek fiyatı olarak 827.27 aralığında işlem gördü.
NewMarket Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEU haberleri
- NewMarket, hidrazin üreticisi Calca Solutions’ı satın alacak
- NewMarket to acquire hydrazine manufacturer Calca Solutions
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.29%
- NewMarket Corp stock hits all-time high at 835.56 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.00%
- NewMarket Corp stock hits all-time high at $807.31
- NewMarket stock hits all-time high, reaching 777.99 USD
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- NewMarket stock hits all-time high at 745.77 USD
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- The London Company Mid Cap Vs. RMC Q2 2025 Commentary
- NewMarket Corporation (NEU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NewMarket Q2 2025 sees slight revenue decline
- NewMarket Corp stock hits all-time high, reaching 743.52 USD
- NewMarket stock hits all-time high at $693.94
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Australia’s Neuren Pharma surges over 10% on US patent win for rare disease drug
- Newmarket Corp stock hits all-time high at 672.27 USD
- Macquarie initiates Neuren Pharmaceuticals stock with outperform rating
- NewMarket Corp stock soars to all-time high of $654.5
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- NewMarket Corp stock soars to all-time high of $652.73
Günlük aralık
815.93 827.27
Yıllık aralık
481.00 854.75
- Önceki kapanış
- 827.21
- Açılış
- 827.27
- Satış
- 817.01
- Alış
- 817.31
- Düşük
- 815.93
- Yüksek
- 827.27
- Hacim
- 46
- Günlük değişim
- -1.23%
- Aylık değişim
- -0.37%
- 6 aylık değişim
- 47.28%
- Yıllık değişim
- 48.55%
21 Eylül, Pazar