NABL: N-able Inc
8.32 USD 0.19 (2.34%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NABL para hoje mudou para 2.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.24 e o mais alto foi 8.43.
Veja a dinâmica do par de moedas N-able Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
8.24 8.43
Faixa anual
6.07 13.04
- Fechamento anterior
- 8.13
- Open
- 8.24
- Bid
- 8.32
- Ask
- 8.62
- Low
- 8.24
- High
- 8.43
- Volume
- 319
- Mudança diária
- 2.34%
- Mudança mensal
- 4.92%
- Mudança de 6 meses
- 17.35%
- Mudança anual
- -36.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh