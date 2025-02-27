通貨 / NABL
NABL: N-able Inc
8.43 USD 0.30 (3.69%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NABLの今日の為替レートは、3.69%変化しました。日中、通貨は1あたり8.24の安値と8.44の高値で取引されました。
N-able Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NABL News
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- N-able Q2 2025 slides: revenue jumps 9%, company raises full-year guidance
- N-able appoints Vikram Ramesh as chief marketing officer
- N‘able Honored with Two Stevies at the 2025 American Business Awards ®
- N-able U Launches Product Certifications to Boost UEM Operational Efficiency and Simplify IT and Security Management
- N-able: Stock Has Limited Upside In The Near Term (NYSE:NABL)
- N-able: Enabling Technology For SMEs, But Not For Shareholders (NYSE:NABL)
- N-able, Inc. (NABL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- N-able, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NABL)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- N-able shares tumble following Q4 results and weak guidance
- Columbia Small Cap Value Fund II Q4 2024 Commentary (NSVAX)
1日のレンジ
8.24 8.44
1年のレンジ
6.07 13.04
- 以前の終値
- 8.13
- 始値
- 8.24
- 買値
- 8.43
- 買値
- 8.73
- 安値
- 8.24
- 高値
- 8.44
- 出来高
- 847
- 1日の変化
- 3.69%
- 1ヶ月の変化
- 6.31%
- 6ヶ月の変化
- 18.90%
- 1年の変化
- -35.25%
