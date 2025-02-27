Валюты / NABL
NABL: N-able Inc
8.19 USD 0.06 (0.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NABL за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.07, а максимальная — 8.24.
Следите за динамикой N-able Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NABL
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- N-able Q2 2025 slides: revenue jumps 9%, company raises full-year guidance
- N-able appoints Vikram Ramesh as chief marketing officer
- N‘able Honored with Two Stevies at the 2025 American Business Awards ®
- N-able U Launches Product Certifications to Boost UEM Operational Efficiency and Simplify IT and Security Management
- N-able: Stock Has Limited Upside In The Near Term (NYSE:NABL)
- N-able: Enabling Technology For SMEs, But Not For Shareholders (NYSE:NABL)
- N-able, Inc. (NABL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- N-able, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NABL)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- N-able shares tumble following Q4 results and weak guidance
- Columbia Small Cap Value Fund II Q4 2024 Commentary (NSVAX)
Дневной диапазон
8.07 8.24
Годовой диапазон
6.07 13.04
- Предыдущее закрытие
- 8.25
- Open
- 8.15
- Bid
- 8.19
- Ask
- 8.49
- Low
- 8.07
- High
- 8.24
- Объем
- 788
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- 3.28%
- 6-месячное изменение
- 15.51%
- Годовое изменение
- -37.10%
