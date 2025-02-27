货币 / NABL
NABL: N-able Inc
8.23 USD 0.04 (0.49%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NABL汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点8.18和高点8.30进行交易。
关注N-able Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NABL新闻
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- N-able Q2 2025 slides: revenue jumps 9%, company raises full-year guidance
- N-able appoints Vikram Ramesh as chief marketing officer
- N‘able Honored with Two Stevies at the 2025 American Business Awards ®
- N-able U Launches Product Certifications to Boost UEM Operational Efficiency and Simplify IT and Security Management
- N-able: Stock Has Limited Upside In The Near Term (NYSE:NABL)
- N-able: Enabling Technology For SMEs, But Not For Shareholders (NYSE:NABL)
- N-able, Inc. (NABL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- N-able, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NABL)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- N-able shares tumble following Q4 results and weak guidance
- Columbia Small Cap Value Fund II Q4 2024 Commentary (NSVAX)
日范围
8.18 8.30
年范围
6.07 13.04
- 前一天收盘价
- 8.19
- 开盘价
- 8.30
- 卖价
- 8.23
- 买价
- 8.53
- 最低价
- 8.18
- 最高价
- 8.30
- 交易量
- 130
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- 3.78%
- 6个月变化
- 16.08%
- 年变化
- -36.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值