NABL: N-able Inc
8.13 USD 0.06 (0.73%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NABL de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.07, mientras que el máximo ha alcanzado 8.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas N-able Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
8.07 8.38
Rango anual
6.07 13.04
- Cierres anteriores
- 8.19
- Open
- 8.30
- Bid
- 8.13
- Ask
- 8.43
- Low
- 8.07
- High
- 8.38
- Volumen
- 869
- Cambio diario
- -0.73%
- Cambio mensual
- 2.52%
- Cambio a 6 meses
- 14.67%
- Cambio anual
- -37.56%
