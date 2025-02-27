Währungen / NABL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NABL: N-able Inc
8.40 USD 0.03 (0.36%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NABL hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.36 bis zu einem Hoch von 8.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die N-able Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NABL News
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- N-able Q2 2025 slides: revenue jumps 9%, company raises full-year guidance
- N-able appoints Vikram Ramesh as chief marketing officer
- N‘able Honored with Two Stevies at the 2025 American Business Awards ®
- N-able U Launches Product Certifications to Boost UEM Operational Efficiency and Simplify IT and Security Management
- N-able: Stock Has Limited Upside In The Near Term (NYSE:NABL)
- N-able: Enabling Technology For SMEs, But Not For Shareholders (NYSE:NABL)
- N-able, Inc. (NABL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- N-able, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NABL)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- N-able shares tumble following Q4 results and weak guidance
- Columbia Small Cap Value Fund II Q4 2024 Commentary (NSVAX)
Tagesspanne
8.36 8.43
Jahresspanne
6.07 13.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.43
- Eröffnung
- 8.43
- Bid
- 8.40
- Ask
- 8.70
- Tief
- 8.36
- Hoch
- 8.43
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- 5.93%
- 6-Monatsänderung
- 18.48%
- Jahresänderung
- -35.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K