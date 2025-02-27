KurseKategorien
Währungen / NABL
Zurück zum Aktien

NABL: N-able Inc

8.40 USD 0.03 (0.36%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NABL hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.36 bis zu einem Hoch von 8.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die N-able Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NABL News

Tagesspanne
8.36 8.43
Jahresspanne
6.07 13.04
Vorheriger Schlusskurs
8.43
Eröffnung
8.43
Bid
8.40
Ask
8.70
Tief
8.36
Hoch
8.43
Volumen
20
Tagesänderung
-0.36%
Monatsänderung
5.93%
6-Monatsänderung
18.48%
Jahresänderung
-35.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K