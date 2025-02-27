QuotazioniSezioni
Valute / NABL
Tornare a Azioni

NABL: N-able Inc

8.21 USD 0.22 (2.61%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NABL ha avuto una variazione del -2.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.20 e ad un massimo di 8.43.

Segui le dinamiche di N-able Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NABL News

Intervallo Giornaliero
8.20 8.43
Intervallo Annuale
6.07 13.04
Chiusura Precedente
8.43
Apertura
8.43
Bid
8.21
Ask
8.51
Minimo
8.20
Massimo
8.43
Volume
898
Variazione giornaliera
-2.61%
Variazione Mensile
3.53%
Variazione Semestrale
15.80%
Variazione Annuale
-36.94%
20 settembre, sabato