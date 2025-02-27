Valute / NABL
NABL: N-able Inc
8.21 USD 0.22 (2.61%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NABL ha avuto una variazione del -2.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.20 e ad un massimo di 8.43.
Segui le dinamiche di N-able Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NABL News
- N-able (NABL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- N-able Q2 2025 slides: revenue jumps 9%, company raises full-year guidance
- N-able appoints Vikram Ramesh as chief marketing officer
- N‘able Honored with Two Stevies at the 2025 American Business Awards ®
- N-able U Launches Product Certifications to Boost UEM Operational Efficiency and Simplify IT and Security Management
- N-able: Stock Has Limited Upside In The Near Term (NYSE:NABL)
- N-able: Enabling Technology For SMEs, But Not For Shareholders (NYSE:NABL)
- N-able, Inc. (NABL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- N-able, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NABL)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- N-able shares tumble following Q4 results and weak guidance
- Columbia Small Cap Value Fund II Q4 2024 Commentary (NSVAX)
Intervallo Giornaliero
8.20 8.43
Intervallo Annuale
6.07 13.04
- Chiusura Precedente
- 8.43
- Apertura
- 8.43
- Bid
- 8.21
- Ask
- 8.51
- Minimo
- 8.20
- Massimo
- 8.43
- Volume
- 898
- Variazione giornaliera
- -2.61%
- Variazione Mensile
- 3.53%
- Variazione Semestrale
- 15.80%
- Variazione Annuale
- -36.94%
20 settembre, sabato