MTX: Minerals Technologies Inc
63.49 USD 0.27 (0.43%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTX para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.42 e o mais alto foi 66.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Minerals Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
63.42 66.26
Faixa anual
49.54 86.49
- Fechamento anterior
- 63.22
- Open
- 63.72
- Bid
- 63.49
- Ask
- 63.79
- Low
- 63.42
- High
- 66.26
- Volume
- 274
- Mudança diária
- 0.43%
- Mudança mensal
- -1.82%
- Mudança de 6 meses
- 0.59%
- Mudança anual
- -17.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh