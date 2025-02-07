FiyatlarBölümler
Dövizler / MTX
Geri dön - Hisse senetleri

MTX: Minerals Technologies Inc

62.85 USD 1.83 (2.83%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTX fiyatı bugün -2.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.85 ve Yüksek fiyatı olarak 64.71 aralığında işlem gördü.

Minerals Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTX haberleri

Günlük aralık
62.85 64.71
Yıllık aralık
49.54 86.49
Önceki kapanış
64.68
Açılış
64.71
Satış
62.85
Alış
63.15
Düşük
62.85
Yüksek
64.71
Hacim
279
Günlük değişim
-2.83%
Aylık değişim
-2.81%
6 aylık değişim
-0.43%
Yıllık değişim
-17.83%
21 Eylül, Pazar