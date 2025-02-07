Währungen / MTX
MTX: Minerals Technologies Inc
64.68 USD 1.19 (1.87%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTX hat sich für heute um 1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.39 bis zu einem Hoch von 65.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Minerals Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTX News
Tagesspanne
63.39 65.03
Jahresspanne
49.54 86.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.49
- Eröffnung
- 63.46
- Bid
- 64.68
- Ask
- 64.98
- Tief
- 63.39
- Hoch
- 65.03
- Volumen
- 240
- Tagesänderung
- 1.87%
- Monatsänderung
- 0.02%
- 6-Monatsänderung
- 2.47%
- Jahresänderung
- -15.44%
