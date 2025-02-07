KurseKategorien
MTX: Minerals Technologies Inc

64.68 USD 1.19 (1.87%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTX hat sich für heute um 1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.39 bis zu einem Hoch von 65.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Minerals Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
63.39 65.03
Jahresspanne
49.54 86.49
Vorheriger Schlusskurs
63.49
Eröffnung
63.46
Bid
64.68
Ask
64.98
Tief
63.39
Hoch
65.03
Volumen
240
Tagesänderung
1.87%
Monatsänderung
0.02%
6-Monatsänderung
2.47%
Jahresänderung
-15.44%
