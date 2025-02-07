Divisas / MTX
MTX: Minerals Technologies Inc
63.49 USD 0.27 (0.43%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MTX de hoy ha cambiado un 0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.42, mientras que el máximo ha alcanzado 66.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Minerals Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTX News
- Earnings call transcript: Minerals Technologies Q2 2025 earnings beat expectations
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Minerals Tech (MTX) Earnings Call Transcript
- Minerals Technologies (MTX) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Minerals Technologies (MTX) Beats Q2 Earnings Estimates
- Minerals Technologies Beats Q2 Profit
- Minerals Technologies earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Ashland (ASH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Should Value Investors Buy Minerals Technologies (MTX) Stock?
- Is the Options Market Predicting a Spike in MTX Stock?
- Minerals Technologies Inc. Announces Second Quarter 2025 Conference Call on July 25, 2025
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Comerica, Netflix And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - AZZ (NYSE:AZZ), Comerica (NYSE:CMA)
- Top 3 Materials Stocks That May Rocket Higher This Quarter - AZEK Co (NYSE:AZEK), James Hardie Industries (NYSE:JHX)
- Minerals Technologies Inc. (MTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
63.42 66.26
Rango anual
49.54 86.49
- Cierres anteriores
- 63.22
- Open
- 63.72
- Bid
- 63.49
- Ask
- 63.79
- Low
- 63.42
- High
- 66.26
- Volumen
- 274
- Cambio diario
- 0.43%
- Cambio mensual
- -1.82%
- Cambio a 6 meses
- 0.59%
- Cambio anual
- -17.00%
