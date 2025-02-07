货币 / MTX
MTX: Minerals Technologies Inc
64.56 USD 1.34 (2.12%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTX汇率已更改2.12%。当日，交易品种以低点63.72和高点64.59进行交易。
关注Minerals Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MTX新闻
日范围
63.72 64.59
年范围
49.54 86.49
- 前一天收盘价
- 63.22
- 开盘价
- 63.72
- 卖价
- 64.56
- 买价
- 64.86
- 最低价
- 63.72
- 最高价
- 64.59
- 交易量
- 39
- 日变化
- 2.12%
- 月变化
- -0.17%
- 6个月变化
- 2.28%
- 年变化
- -15.60%
