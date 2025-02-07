クォートセクション
通貨 / MTX
株に戻る

MTX: Minerals Technologies Inc

63.49 USD 0.27 (0.43%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTXの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり63.42の安値と66.26の高値で取引されました。

Minerals Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTX News

1日のレンジ
63.42 66.26
1年のレンジ
49.54 86.49
以前の終値
63.22
始値
63.72
買値
63.49
買値
63.79
安値
63.42
高値
66.26
出来高
274
1日の変化
0.43%
1ヶ月の変化
-1.82%
6ヶ月の変化
0.59%
1年の変化
-17.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K