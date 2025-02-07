通貨 / MTX
MTX: Minerals Technologies Inc
63.49 USD 0.27 (0.43%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTXの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり63.42の安値と66.26の高値で取引されました。
Minerals Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MTX News
- Earnings call transcript: Minerals Technologies Q2 2025 earnings beat expectations
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Minerals Tech (MTX) Earnings Call Transcript
- Minerals Technologies (MTX) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Minerals Technologies (MTX) Beats Q2 Earnings Estimates
- Minerals Technologies Beats Q2 Profit
- Minerals Technologies earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Ashland (ASH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Should Value Investors Buy Minerals Technologies (MTX) Stock?
- Is the Options Market Predicting a Spike in MTX Stock?
- Minerals Technologies Inc. Announces Second Quarter 2025 Conference Call on July 25, 2025
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Comerica, Netflix And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - AZZ (NYSE:AZZ), Comerica (NYSE:CMA)
- Top 3 Materials Stocks That May Rocket Higher This Quarter - AZEK Co (NYSE:AZEK), James Hardie Industries (NYSE:JHX)
- Minerals Technologies Inc. (MTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
63.42 66.26
1年のレンジ
49.54 86.49
- 以前の終値
- 63.22
- 始値
- 63.72
- 買値
- 63.49
- 買値
- 63.79
- 安値
- 63.42
- 高値
- 66.26
- 出来高
- 274
- 1日の変化
- 0.43%
- 1ヶ月の変化
- -1.82%
- 6ヶ月の変化
- 0.59%
- 1年の変化
- -17.00%
