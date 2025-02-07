통화 / MTX
MTX: Minerals Technologies Inc
62.85 USD 1.83 (2.83%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTX 환율이 오늘 -2.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.85이고 고가는 64.71이었습니다.
Minerals Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MTX News
일일 변동 비율
62.85 64.71
년간 변동
49.54 86.49
- 이전 종가
- 64.68
- 시가
- 64.71
- Bid
- 62.85
- Ask
- 63.15
- 저가
- 62.85
- 고가
- 64.71
- 볼륨
- 279
- 일일 변동
- -2.83%
- 월 변동
- -2.81%
- 6개월 변동
- -0.43%
- 년간 변동율
- -17.83%
20 9월, 토요일