MTX: Minerals Technologies Inc

62.85 USD 1.83 (2.83%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MTX ha avuto una variazione del -2.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.85 e ad un massimo di 64.71.

Segui le dinamiche di Minerals Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
62.85 64.71
Intervallo Annuale
49.54 86.49
Chiusura Precedente
64.68
Apertura
64.71
Bid
62.85
Ask
63.15
Minimo
62.85
Massimo
64.71
Volume
279
Variazione giornaliera
-2.83%
Variazione Mensile
-2.81%
Variazione Semestrale
-0.43%
Variazione Annuale
-17.83%
20 settembre, sabato