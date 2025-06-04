Moedas / MNY
MNY: MoneyHero Limited - Class A
2.22 USD 0.27 (13.85%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNY para hoje mudou para 13.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.96 e o mais alto foi 2.40.
Veja a dinâmica do par de moedas MoneyHero Limited - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MNY Notícias
- EZE Cloud Consulting implementa Workday para MoneyHero em toda a Ásia
- EZE Cloud Consulting deploys Workday for MoneyHero across Asia
- Wall Street Week Ahead
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- SelectQuote (SLQT) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- MoneyHero stock initiated with Buy rating at Greenridge Capital
- MoneyHero Limited (MNY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MoneyHero Group Reports First Quarter 2025 Results
- MoneyHero and RCBC Forge Strategic Partnership to Tap into the Philippines’ Expanding Card Market
Faixa diária
1.96 2.40
Faixa anual
0.55 2.40
- Fechamento anterior
- 1.95
- Open
- 2.04
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Low
- 1.96
- High
- 2.40
- Volume
- 1.178 K
- Mudança diária
- 13.85%
- Mudança mensal
- 20.00%
- Mudança de 6 meses
- 192.11%
- Mudança anual
- 103.67%
