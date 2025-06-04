КотировкиРазделы
Валюты / MNY
Назад в Рынок акций США

MNY: MoneyHero Limited - Class A

2.08 USD 0.21 (11.23%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MNY за сегодня изменился на 11.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 2.30.

Следите за динамикой MoneyHero Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MNY

Дневной диапазон
1.83 2.30
Годовой диапазон
0.55 2.38
Предыдущее закрытие
1.87
Open
1.83
Bid
2.08
Ask
2.38
Low
1.83
High
2.30
Объем
650
Дневное изменение
11.23%
Месячное изменение
12.43%
6-месячное изменение
173.68%
Годовое изменение
90.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.