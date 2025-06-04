Валюты / MNY
MNY: MoneyHero Limited - Class A
2.08 USD 0.21 (11.23%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNY за сегодня изменился на 11.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 2.30.
Следите за динамикой MoneyHero Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MNY
- EZE Cloud Consulting внедряет Workday для MoneyHero в Азии
- EZE Cloud Consulting deploys Workday for MoneyHero across Asia
- Wall Street Week Ahead
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- SelectQuote (SLQT) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- MoneyHero stock initiated with Buy rating at Greenridge Capital
- MoneyHero Limited (MNY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MoneyHero Group Reports First Quarter 2025 Results
- MoneyHero and RCBC Forge Strategic Partnership to Tap into the Philippines’ Expanding Card Market
Дневной диапазон
1.83 2.30
Годовой диапазон
0.55 2.38
- Предыдущее закрытие
- 1.87
- Open
- 1.83
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 1.83
- High
- 2.30
- Объем
- 650
- Дневное изменение
- 11.23%
- Месячное изменение
- 12.43%
- 6-месячное изменение
- 173.68%
- Годовое изменение
- 90.83%
