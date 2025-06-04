Währungen / MNY
MNY: MoneyHero Limited - Class A
1.83 USD 0.39 (17.57%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNY hat sich für heute um -17.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.75 bis zu einem Hoch von 2.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die MoneyHero Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MNY News
- MoneyHero Limited (MNY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trotz Umsatzrückgang: MoneyHero-Aktie legt nach Q2-Zahlen deutlich zu
- Earnings call transcript: MoneyHero Q2 2025 reveals revenue drop, stock rises
- MoneyHero führt mit EZE Cloud Consulting Workday-Plattform in Asien ein
- EZE Cloud Consulting deploys Workday for MoneyHero across Asia
- Wall Street Week Ahead
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- SelectQuote (SLQT) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- MoneyHero stock initiated with Buy rating at Greenridge Capital
- MoneyHero Limited (MNY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MoneyHero Group Reports First Quarter 2025 Results
- MoneyHero and RCBC Forge Strategic Partnership to Tap into the Philippines’ Expanding Card Market
Tagesspanne
1.75 2.37
Jahresspanne
0.55 2.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.22
- Eröffnung
- 2.29
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Tief
- 1.75
- Hoch
- 2.37
- Volumen
- 1.359 K
- Tagesänderung
- -17.57%
- Monatsänderung
- -1.08%
- 6-Monatsänderung
- 140.79%
- Jahresänderung
- 67.89%
