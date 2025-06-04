通貨 / MNY
MNY: MoneyHero Limited - Class A
2.22 USD 0.27 (13.85%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNYの今日の為替レートは、13.85%変化しました。日中、通貨は1あたり1.96の安値と2.40の高値で取引されました。
MoneyHero Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MNY News
- EZEクラウドコンサルティング、アジア全域でマネーヒーローにワークデイを導入
- EZE Cloud Consulting deploys Workday for MoneyHero across Asia
- Wall Street Week Ahead
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- SelectQuote (SLQT) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- MoneyHero stock initiated with Buy rating at Greenridge Capital
- MoneyHero Limited (MNY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MoneyHero Group Reports First Quarter 2025 Results
- MoneyHero and RCBC Forge Strategic Partnership to Tap into the Philippines’ Expanding Card Market
1日のレンジ
1.96 2.40
1年のレンジ
0.55 2.40
- 以前の終値
- 1.95
- 始値
- 2.04
- 買値
- 2.22
- 買値
- 2.52
- 安値
- 1.96
- 高値
- 2.40
- 出来高
- 1.178 K
- 1日の変化
- 13.85%
- 1ヶ月の変化
- 20.00%
- 6ヶ月の変化
- 192.11%
- 1年の変化
- 103.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K