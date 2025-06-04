Divisas / MNY
MNY: MoneyHero Limited - Class A
1.95 USD 0.13 (6.25%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MNY de hoy ha cambiado un -6.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.84, mientras que el máximo ha alcanzado 2.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MoneyHero Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MNY News
- EZE Cloud Consulting implementa Workday para MoneyHero en toda Asia
- MoneyHero stock initiated with Buy rating at Greenridge Capital
- MoneyHero Limited (MNY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MoneyHero Group Reports First Quarter 2025 Results
- MoneyHero and RCBC Forge Strategic Partnership to Tap into the Philippines’ Expanding Card Market
Rango diario
1.84 2.13
Rango anual
0.55 2.38
- Cierres anteriores
- 2.08
- Open
- 2.07
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.84
- High
- 2.13
- Volumen
- 472
- Cambio diario
- -6.25%
- Cambio mensual
- 5.41%
- Cambio a 6 meses
- 156.58%
- Cambio anual
- 78.90%
