통화 / MNY
MNY: MoneyHero Limited - Class A
1.82 USD 0.40 (18.02%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MNY 환율이 오늘 -18.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.75이고 고가는 2.37이었습니다.
MoneyHero Limited - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MNY News
- MoneyHero Limited (MNY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 머니히어로 2025년 2분기 실적 발표: 매출 감소, 주가 상승
- Earnings call transcript: MoneyHero Q2 2025 reveals revenue drop, stock rises
- 워크데이, 머니히어로에 아시아 전역 HCM 솔루션 구축
- EZE Cloud Consulting deploys Workday for MoneyHero across Asia
- Wall Street Week Ahead
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- SelectQuote (SLQT) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- MoneyHero stock initiated with Buy rating at Greenridge Capital
- MoneyHero Limited (MNY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- MoneyHero Group Reports First Quarter 2025 Results
- MoneyHero and RCBC Forge Strategic Partnership to Tap into the Philippines’ Expanding Card Market
일일 변동 비율
1.75 2.37
년간 변동
0.55 2.40
- 이전 종가
- 2.22
- 시가
- 2.29
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- 저가
- 1.75
- 고가
- 2.37
- 볼륨
- 1.594 K
- 일일 변동
- -18.02%
- 월 변동
- -1.62%
- 6개월 변동
- 139.47%
- 년간 변동율
- 66.97%
20 9월, 토요일